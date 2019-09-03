Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Согласно последней информации, данный договор является бессрочным. Церемония подписания состоялась после переговоров политиков в Государственном дворце в Улан-Баторе, куда ранее Владимир Путин прибыл с официальным визитом.

Ранее глава РФ в интервью монгольскому изданию "Одрийн сонин" заявил, что данный документ выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.