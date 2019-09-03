На Украине завели дело против бывшего спикера Рады

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Андрея Парубия. Его обвиняют в препятствовании избирательному праву. Об этом сообщают украинские СМИ.

Дело было открыто по требованию суда. Он потребовал от Госбюро расследований отреагировать на заявление против Андрея Парубия.

Бывшего спикера украинского парламента обвинили в препятствовании осуществлению избирательного права. Ему инкриминируют нарушение части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Украины.

Изначально заявление на Парубия было подано следователям еще 5 июля. Однако никакой реакции на это не последовало. В связи с этим суд обязал Государственное бюро расследований заняться обвинениями в адрес бывшего спикера Верховной Рады.