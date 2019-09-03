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На Украине завели дело против бывшего спикера Рады

3 сентября 2019, 11:08 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

На Украине завели дело против бывшего спикера Рады
Андрей Парубий на скриншоте youtube-видео

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против Андрея Парубия. Его обвиняют в препятствовании избирательному праву. Об этом сообщают украинские СМИ.

Дело было открыто по требованию суда. Он потребовал от Госбюро расследований отреагировать на заявление против Андрея Парубия.

Бывшего спикера украинского парламента обвинили в препятствовании осуществлению избирательного права. Ему инкриминируют нарушение части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Украины.

Изначально заявление на Парубия было подано следователям еще 5 июля. Однако никакой реакции на это не последовало. В связи с этим суд обязал Государственное бюро расследований заняться обвинениями в адрес бывшего спикера Верховной Рады.

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