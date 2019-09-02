В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд". Жириновский предложил, как можно наказать Польшу за позицию по Второй мировой

"Это невоспитанность поляков, которые сегодня стоят у руководства страны. Мне жаль их, и поступать как хамы мы не будем. Поэтому приглашаем на День Победы всех", - заявил он в интервью изданию.

По словам Климова, ситуация, сложившаяся вокруг мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала ВОВ, - это политическое хамство: "Ни больше ни меньше. Его прощать нельзя". - отметил политик.

Ранее, как сообщали "Аргументы недели", лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил, каким образом можно наказать польское государство за отношение ко вкладу СССР к исходу Второй мировой войны.