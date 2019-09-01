Удар США по Идлибу ставит под угрозу режим прекращения огня, заявил российский сенатор

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на сообщение о нанесении США авиаудара в сирийской провинции Идлиб. По его словам, такие действия угрожают сохранению режима прекращения огня "в зоне конфликта".

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

Сенатор отметил, что Вашингтон таким способом хочет доказать, что не собирается ни с кем считаться и сохраняет активную роль в сирийском процессе.

"Но для США это принципиально: или как мы скажем, или никак. Мол, нам не нужен мир в Сирии сам по себе, нам нужно, чтобы все говорили о победе и главенствующей роли Америки", - написал Косчёв в Facebook.

Косачёв считает, что авиаудар адресован "иным оппонентам США", которых они атаковать не могут, но "показать "кто в доме хозяин" даже очень хотят. По его мнению, это "принцип Хиросимы", когда главным объектов атаки является не сам противник.

"... союзники США ... в очередной раз «не заметят» погибших от американских налетов. Двойной стандарт как норма политики", - заключил он.