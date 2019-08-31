Трамп планирует принять приглашение Меркель посетить Германию

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию. Однако лидер США не уточнил сроки визита. Трамп отменил поездку в Польшу

Говоря о сроках посещения ФРГ в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвидон глава Вашингтона отметил, что это может случиться "очень скоро".

Кроме того, Трамп заявил, что собирается позже посетить еще и Польшу, отметив, что у США отличные отношения с этим государством. Напомним, как сообщалось ранее, данный визит американского лидера в Варшаву был отменен.