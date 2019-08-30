Армения отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве, отметив, что это - "принципиальный вопрос". Трамп отменил поездку в Польшу

Премьер Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в мероприятиях, исходя из программы зарубежных визитов и приоритетов внутренней политики. Об этом заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

"Это принципиальный вопрос. Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда вместе с другими мы защищали нашу общую большую родину", - отметил он.

По словам Мнацакяна, тот факт, что в этом вопросе у Армении есть чувствительный подход (в плане того, как организуются подобные мероприятия на разных площадках) - это вполне нормально и объяснимо.