Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Государственный долг официального Минска снизился до 16,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил белорусский Минфин. Ведомство отчиталось о состоянии госдолга и выплатах. В нынешнем году Белоруссия больше всего заняла у России, а заплатила Китаю.

Теперь долг Белоруссии составляет 16,5 миллиарда долларов. С начала года официальный Минск занял 559,8 млн долларов США. Причем основные заимоствования были в России. Доля долга банкам и Правительству РФ составила 448 миллионов долларов. У Китая было занято лишь 33,4 миллиона.

Расклад по выплатам совсем другой. С начала 2019 года официальный Минск выплатил банкам Китая больше 410 миллионов долларов. Правительству РФ Белоруссия перечислила лишь около 403 миллионов долларов. Это косвенные признаки долговой кабалы. Белоруссия сосредоточилась на российских займах и опасается брать в долг у Китая.

О зависимости от Китая в Белоруссии громко пока не трубят. Но в республике ощущается мощное влияние Пекина. На придорожных щитах практически везде рекламируютс китайские фирмы и товары. А правоохранительные органы ездят на машинах БелДжи. Это марка автопрома совместного китайско-белорусского производства. Они созданы на базе китайской Geely.