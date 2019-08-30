Поклонская заявила, что российские проблемы митингами не решить

Российский депутат Наталья Поклонская согласилась с тем, что в стране есть такие проблемы, как несправедливость и коррупция, однако их не решить при помощи митингов и протестов.

Поклонская предупредила, что организаторы митингов могут являться позерами и провокаторами. Она напомнила о ситуации на Украине, когда люди вышли на улицы, чтобы бороться за свои права, но в итоге стали «винтиками в руках мировых комбинаторов», передаёт РИА Новости.

«Как в Киеве на майдане, там тоже вышли за аналогичные лозунги люди, которых вывели как овец на заклание, потому что все хотят справедливости и хотят что-то изменить к лучшему. Но вопрос в том, что революционным ораторам наплевать на проблемы людей и на страну в целом», - сказала депутат Госдумы.