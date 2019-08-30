Трамп отменил поездку в Польшу

Президент США Дональд Трамп отменил грядущий визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября. МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Кроме того, предполагалась встреча главы США с Владимиром Зеленским. Но вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс. Американский лидер пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.

Трамп решил остаться в стране в связи с надвигающимся на штат Флорида ураганом "Дориан". По оценке метеорологов, шторм обрушится на восточное побережье США в понедельник, скорость ветра может превысить 200 километров в час.