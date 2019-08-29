Эксперт объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие.

"Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу", - передаёт слова эксперта РИА Новости.

Однако историк напомнил, что последний эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора провел знаменитый ученый Вернер Гейзенберг в мае 1945, но он оказался неудачным. По мнению Гагаринского, нобелевскому лауреату не хватило "морального мужества" попросить необходимые ресурсы для решения задачи.

Сегодня исполняется 70 лет со дня испытания первого советского атомного заряда. СССР начали разработку ядерного оружия в 1942 году из-за Соединённых Штатов. А вот американцы начали работу над новым вооружением из-за опасения, что Германия начнёт создавать похожее оружие, чтобы победить во Второй мировой войне.