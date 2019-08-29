Московский политолог «подсказал» Западу единственный способ лишить Россию Крыма

Запад сможет лишить Российскую Федерацию Крыма, вошедшего в состав страны по итогам референдума в 2014 году, только военным путем. Такую точку зрения озвучил отечественный политический эксперт Евгений Сатановский.

Аналитик, процитированный ФБА «Экономика сегодня», прокомментировал заявления зарубежных политиков о том, что Россия вернется в G8 после того, как уйдет из Крыма. Сатановский предложил Западу «простую схему» для снятия вопросов по полуострову. РФ можно лишить Крыма только в результате военной победы, отметил эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине придумали способ завладеть полуостровом с помощью американских властей.