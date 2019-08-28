У Трампа анонсировали встречу с Зеленским

Советник президента США Джон Болтон заявил о подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это произошло на брифинге, который прошел в Киеве в нынешнюю среду.

Встреча президентов США и Украины может состояться в Варшаве 1 сентября. Там пройдут мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

«Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией», — заявил Болтон.

Пока не понятен формат встречи и как долго Зеленскому удастся общаться с Трампом. В торжественных церемониях примут участие лидеры многих стран. Не исключено, что диалог лидеров США и Украины произойдет в коротком формате, между делом.

Ожидается, что Зеленский в очередной раз пожалуется на Россию, и попытается предложить Трампу отказаться от инициативы приглашения Владимира Путина на заседания G7. Что ответит Трамп - неизвестно. Возможно, этот ответ будет уклончивым.