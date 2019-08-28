Коломойский считает, что с России нужно снять часть санкций

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Киеву стоит частично отменить санкции против России. По его мнению, таким образом Украина сможет добиться гораздо большего.

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Олигарх считает, что Украине следует «отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса». С его слов, страна должна сохранить свои позиции относительно Крымского полуострова, однако экономические ограничения при этом нужно отменить. Это даст Украине «выгодную переговорную позицию», передаёт РИА Новости.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», - сказал Коломойский.