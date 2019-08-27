Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Госбюро расследований Украины завело дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщил экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. В его заявлении говорится, что Парубий якобы совершил "теракт": с помощью оружия, взрывов и поджогов запугал население.

"Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года", - написал Портнов во вторник в своем официальном Telegram-канале.

Он отметил, что это расследование "будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности", подчеркнув, что все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы.