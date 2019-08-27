Лукашенко отказался поехать в Польшу из-за Путина?

Белоруссию в Польше будет представлять посол. Глава государства Александр Лукашенко отказался принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом сообщают польские СМИ.

Памятные мероприятия назначены на 1 сентября. Приглашение в адрес белорусского лидера направил президент Польши Анджей Дуда. Ожидалось, что это будет второй официальный визит Александра Лукашенко за всю историю его правления. Однако он не состоялся.

«Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес Главы белорусского государства», — заявил официальный Минск на сайте своего дипломатического ведомства, — «Нашу страну на мероприятиях будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше».

Пресс-служба белорусского президента от комментариев отказалась. Рассказывая об отказе Александра Лукашенко от визита, газета Rzechpospolita сообщила, что решение было связано с тем, что на мероприятия не был приглашен Владимир Путин.