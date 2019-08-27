Зеленский выбрал премьер-министра Украины

Президент Украины определился с кандидатом на пост премьер-министра страны. Как пишут СМИ, 28 августа Зеленский и руководство его администрации проведут совещание по составу нового правительства.

Владимир Зеленский намерен предложить парламенту назначить заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука премьер-министром украинского государства. Соответствующую информацию распространили местные СМИ.

Гончарук и до этого упоминался среди фаворитов в гонке за пост премьера. О его кандидатуре ранее говорил бизнесмен Игорь Коломойский. Напомним, сейчас на посту премьера продолжает работать Владимир Гройсман.