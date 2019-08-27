Жилин: уйду в отставку, если жители проголосуют за это

Скандально известный глава Златоуста Вячеслав Жилин, отставки которого сегодня в категоричной форме потребовали жители города, готов уволиться, если горожане за это проголосуют. Чиновник попросил подтвердить претензии со стороны населения в виде конкретного действия: прийти на избирательные участки 8 сентября и выразить свое мнение в ходе открытого опроса. Данную схему предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что уже предлагал господину Жилину уйти в отставку по собственному желанию.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Златоуст предложил горожанам выразить свою волю о доверии муниципальной администрации. Глава региона сообщил, что ему в постоянном режиме поступают жалобы и сообщения о неэффективной работе мэра Вячеслава Жилина и сегодня он лично убедился в их обоснованности. Традиционная встреча с жителями города, которые проходят в ходе рабочих поездок Текслера, едва не превратилась в митинг о недоверии местной власти. На попытки чиновников оправдаться за многочисленные провалы в работе, присутствующие на собрании начинали скандировать «уходи, уходи», таким образом недвусмысленно предлагая Вячеславу Жилину покинуть не только актовый зал, но и пост.

«В Златоусте очень высокий антирейтинг главы города. 51% не доверяют мэру, 25% — скорее не доверяют. Только 12% доверяют главе. Это никуда не годится. Такого нет ни в одном городе или районе Челябинской области», — заявил Текслер.

Алексей Текслер добавил, что уже предлагал Жилину вариант с добровольной отставкой. Тем не менее, глава города предпочел отказаться. Из-за этого губернатор и нашел выход: обратиться к жителям и самим решить нужна ли смена власти. Напомним, глава Златоуста избирается не на выборах, а по итогам конкурса, результаты которого утверждают местные депутаты. Вячеслав Жилин по итогам встречи, выслушав огромное количество претензий и от главы региона, и от жителей согласился с предложенным вариантом.

«8 сентября жители проголосуют. Я подготовлю обращение и заявление о том, что слагаю полномочия. С этим вопросом мы решим. Руководитель за слово держится. Все будет зависеть от вас, покажите явку, покажите легитимность, покажите, что вы готовы проголосовать. Ваше решение для меня является ключевым», - обратился к жителям Златоуста Жилин.

Вячеслав Жилин был назначен на должность главы администрации в 2012 году. Опрос пройдет в Златоусте одновременно с выборами губернатора 8 сентября на избирательных участках.