Путин освободил от должности посла РФ в Великобритании Яковенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Александра Яковенко.

Указ главы российского государства от 26 августа 2019 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

В субботу, 24 августа, Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину. Яковенко занимал пост посла в Соединенном Королевстве с 2011 года. Ранее дипломат был заместителем министра иностранных дел.

В Кремле не стали связывать его отставку с ухудшением отношений двух стран, - передает RT. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отставку Александра Яковенко обычной ротацией глав диппредставительств.