Эксперт: поступок Джонсона оставит серьёзный отпечаток на его имидже

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова оценила поступок премьера Великобритании Бориса Джонсона с запрокидыванием ноги на стол во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. По её словам, подобные действия оставят серьёзный отпечаток на и так нестандартном имидже политика.

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

"Конечно, это противоречит стандартным правилам делового этикета и поведения в приличном обществе ... Но на кадрах видно что, скорее всего, это неудачная шутка, что это не было посягательством на оскорбление своего коллеги ... это мгновение, на которое он поставил ногу, оно, конечно, осталось и будет иметь достаточно серьезный отпечаток на его имидже ...", - передаёт слова специалиста РИА Новости.

Баранова отметила, что он положил ногу "на мгновение", а всем будет казаться, что "он так сидел вечность". По её словам, публичные люди должны понимать, что они всегда находятся под прицелом камер.

Сам Борис Джонсон до сих пор никак не прокомментировал ситуацию.