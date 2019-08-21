Путин прибыл во дворец президента Финляндии

В Хельсинки начались переговоры президентов России и Финляндии. Российский лидер Владимир Путин по прибытии в аэропорт "Вантаа" направился в президентский дворец финского коллеги Саули Ниинисте. Известны темы переговоров Путина с президентом Финляндии

Во двор президентского корпуса глава Российской Федерации въехал на люксовом автомобиле Aurus. Ниинисте поприветствовал Путина на русском языке, после чего лидеры двух стран сделали совместное фото, передает РИА Новости.

Финский президент отметил, что надеется на успешность визита Путина в страну. Российский лидер ответил, что Россия удовлетворена уровнем отношений с Финляндией. Путин выразил надежду, что переговоры пройдут плодотворно.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе Кремля перечислили возможные темы, которые будут обсуждаться на встрече: президенты поднимут главные вопросы двустороннего сотрудничества и ряд актуальных международных и региональных тем.