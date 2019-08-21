В Киеве обещают освобождение осужденных украинцев

Пятеро украинцев доставлены в следственный изолятор «Лефортово». Теперь их готовят к возвращению официальному Киеву. Об этом сообщили украинские СМИ.

Они были осуждены за различные преступления. Для передачи Украине готовят Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко.

В России не исключают возможного продолжения обмена. Следующими могут стать моряки, задержанные за провокацию в Керченском проливе предыдущим киевским режимом.