Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно уведомит французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, есть вещи, которые важно будет обсудить.

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"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - заявил Путин перед встречей с Макроном, передаёт РИА Новости.

Напомним, что президент России прибыл сегодня во Францию в летнюю резиденцию французских лидеров Форт Брегансон для встречи с Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине и план действий по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Уточняется, что диалог длился 3,5 часа.