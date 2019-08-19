Посольство Соединенных Штатов на Украине выступило со скандальным заявлением. Дипломатическое представительство обвинило Россию в «контроле насилия» в Крыму и на Донбассе.

Заявление было приурочено Всемирному дню гуманитарной помощи. Посольство Соединенных Штатов воспользовалось этим, чтобы в очередной раз обвинить Российскую Федерацию.

«В наших мыслях судьбы миллионов мирных жителей, которые страдают из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму», — заявило посольство США на Украине: «Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию».

На самом деле жители Крыма страдают от действий США. От действий России крымчане получили новые дороги, коммуналку, повышение заработных плат. В свою очередь западные страны пытаются наказать жителей полуострова за референдум, в результате которого Крым перешел в состав Российской Федерации.

На Донбассе те же самые Соединенные Штаты так же контролируют ситуацию. В зоне конфликта находятся американские советники. Собственно, они и курируют ведение боевых действий со стороны ВСУ. Обстрелы домов мирных жителей происходят по их вине.