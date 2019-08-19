//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика 13+

США потребовали «прекратить насилие» в Крыму

19 августа 2019, 14:12 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

США потребовали «прекратить насилие» в Крыму
фото пресс-службы посольства США

Посольство Соединенных Штатов на Украине выступило со скандальным заявлением. Дипломатическое представительство обвинило Россию в «контроле насилия» в Крыму и на Донбассе.

Заявление было приурочено Всемирному дню гуманитарной помощи. Посольство Соединенных Штатов воспользовалось этим, чтобы в очередной раз обвинить Российскую Федерацию.

«В наших мыслях судьбы миллионов мирных жителей, которые страдают из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму», — заявило посольство США на Украине: «Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию».

На самом деле жители Крыма страдают от действий США. От действий России крымчане получили новые дороги, коммуналку, повышение заработных плат. В свою очередь западные страны пытаются наказать жителей полуострова за референдум, в результате которого Крым перешел в состав Российской Федерации.

На Донбассе те же самые Соединенные Штаты так же контролируют ситуацию. В зоне конфликта находятся американские советники. Собственно, они и курируют ведение боевых действий со стороны ВСУ. Обстрелы домов мирных жителей происходят по их вине.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//В мире

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

Пользователи сети обсуждают супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сара вместе с супругой прилетела в Киев. В украинской столице израильского премьера встречали с караваем.

//Общество

В США опубликовали рассекреченный доклад разведки об аварии в Чернобыле

В США опубликовали рассекреченный доклад разведки об аварии в Чернобыле

В США опубликован первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Один из первых докладов о катастрофе был направлен госсекретарю Джорджу Шульцу 2 мая.

//В мире

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны вычислили в немецкой прессе

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны вычислили в немецкой прессе

Конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией на территории Европы способен перерасти в Третью мировую войну. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.

//Политика

США потребовали «прекратить насилие» в Крыму

США потребовали «прекратить насилие» в Крыму

Посольство Соединенных Штатов на Украине выступило со скандальным заявлением. Дипломатическое представительство обвинило Россию в «контроле насилия» в Крыму и на Донбассе.

//Новости СМИ2

//Спорт

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в США и пятой ракеткой мира

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в США и пятой ракеткой мира

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Цинциннати. 23-летний Медведев выиграл в финале у бельгийца Давида Гоффина. За свою карьеру Даниил впервые победил в серии Masters и стал пятой ракеткой мира.

//Общество

Жители Подмосковья обнаружили самую высокопоставленную свалку. В лесу кто-то выбросил документы Министерства финансов

Жители Подмосковья обнаружили самую высокопоставленную свалку. В лесу кто-то выбросил документы Министерства финансов

Жители подмосковного посёлка обнаружили странную свалку – документы высокопоставленных чиновников разбросаны прямо в лесу. В основном там бумаги Министерства финансов, некоторые за подписью министра Силуанова.

//Шоу-бизнес

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша". Согласно последней информации, Елена Бирюкова и Илья Хорошилов состоят в романтических отношениях около одиннадцати лет.

//Шоу-бизнес

Богомолов не исключил, что Собчак сыграет роль в его картине

Богомолов не исключил, что Собчак сыграет роль в его картине

Известный российский режиссер Константин Богомолов не исключил, что журналистка Ксения Собчак снимется в его фильме. Деятель культуры подчеркнул, что в театре артистка вряд ли будет играть.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Помосковье, но пообещал разобраться

Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Помосковье, но пообещал разобраться

Минфин не может внятно ответить на вопрос, как конфиденциальные документы ведомства - приказы и отчёты, в том числе и с подписью министра Силуанова оказались на несанкционированной свалке в Подмосковье

//В мире

Итальянец, которого унесло в море на матрасе, пересек Мессинский пролив и был спасен

Итальянец, которого унесло в море на матрасе, пересек Мессинский пролив и был спасен

Молодой итальянец, которого на надувном матрасе унесло в море, пересек Мессинский пролив и был спасен сотрудниками береговой охраны у берегов Сицилии. Мужчина проплыл не менее десяти километров.

//Общество

"Меня ударили по голове и столкнули с балкона", свидетель по делу Кокорина и Мамаева считает, что ее хотели убить

"Меня ударили по голове и столкнули с балкона", свидетель по делу Кокорина и Мамаева считает, что ее хотели убить

Свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева - Екатерина Бобкова выжила и подала заявление в Следственный комитет. Екатерина Бобкова считает, что ее хотели убить, сбросив с балкона

//Здоровье

Медики назвали ягоду, которая избавляет от зубной боли и кариеса

Медики назвали ягоду, которая избавляет от зубной боли и кариеса

Исследователи университета Рочестер нашли народное средство, которое поможет решить проблемы с зубами. Ягода снимает зубную боль.

//Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева опубликовала фото в прозрачном платье, поправившись во время отпуска

Альбина Джанабаева опубликовала фото в прозрачном платье, поправившись во время отпуска

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе завершили свой заграничный отдых и вернулись в Москву. Певица вела фотоотчет. Супруги отдыхали с сыновьями Константином и Лукой во Франции и Италии.

//Общество

Сегодня вечером на Москву опустится туман

Сегодня вечером на Москву опустится туман

Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о том, что вечером в понедельник, 19 августа, на город опустится туман. Данную информацию ранее сегодня предоставили сотрудники Гидрометцентра России.

//Спорт

Российский женский теннис: что после Шараповой?

Российский женский теннис: что после Шараповой?

Меньше года осталось до проведения XXXII летних Олимпийских игр в столице Японии Токио. В России женский теннис сегодня переживает не лучший период своей истории, что нельзя сказать про время 2008 – 2012 года.

//В мире

В Танзании создают базу женатых мужчин

В Танзании создают базу женатых мужчин

Власти Танзании нашли способ помочь женщинам быстро проверить, состоит ли приглянувшийся мужчина в законном браке. На официальном государственном сайте опубликуют имена всех женатых. Отныне ввести в заблуждение одиноких девушек будет непросто.

//Здоровье

Пять правил предотвращения инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Пять правил предотвращения инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие действия надо предпринять, чтобы избежать инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в посте, выложенном в отечественной блогосфере.

//Происшествия

Брошенный матерью в кафе на Кубани ребенок передан бабушке

Брошенный матерью в кафе на Кубани ребенок передан бабушке

Девочку, которую неделю назад жительница Адыгеи бросила в игровой комнате кафе в Белореченском районе Краснодарского края, передали бабушке. Об этом в понедельник сообщили в СУСК по региону.

//Общество

Почему растет число аварий с участием автобусов

Почему растет число аварий с участием автобусов

17 августа одновременно в двух российских субъектах произошли крупные аварии с участием пассажирских автобусов — в Тульской области и в Перми. Журналисты попытались выяснить, сколько людей пострадало за последние пять лет в ДТП с участием автобуса.

//Спорт

Хусаинов: Арбитр Матюнин в матче «Зенит» - «Ахмат» совершил двойную ошибку

Хусаинов: Арбитр Матюнин в матче «Зенит» - «Ахмат» совершил двойную ошибку

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство Алексея Матюнина в матче «Зенит» - «Ахмат» (0:0). 7-я минута матча. Александр Ерохин («Зенит») бежит к воротам «Ахмата». Сзади - защитник Ризван Уциев (№40).

//Здоровье

Медики предложили полезный перекус на работе

Медики предложили полезный перекус на работе

Медики предложили полезный перекус на работе. Диетологи рекомендуют устраивать перекусы: первый между завтраком и обедом и второй между обедом и ужином. Полезный - несладкие йогурты и фрукты.

//В мире

Меркель вышла в свет в блузе 23-летней давности

Меркель вышла в свет в блузе 23-летней давности

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике в ярком наряде, который она приобрела еще 23 года назад. Согласно последним данным, немецкий политик несколько раз выходила в свет в этой кофте.

//В мире

Россиянка погибла в Дубае после ДТП с автобусом, в котором находились паломники

Россиянка погибла в Дубае после ДТП с автобусом, в котором находились паломники

Россиянка погибла, а еще две были госпитализированы после аварии с автобусом, в котором ехали паломники, возвращавшиеся с хаджа. Согласно последней информации, ДТП произошло по пути в Дубай.

//В мире

Адмирал Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта флотов России и США

Адмирал Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта флотов России и США

Экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта Военно-морского флота России и США. Комоедов отметил исторические и географические особенности России.

//Шоу-бизнес

Кто говорит, что томат - это не клубничка? Минусинские помидоры - настоящая горячая штучка, у которых есть свой Instagram

Кто говорит, что томат - это не клубничка? Минусинские помидоры - настоящая горячая штучка, у которых есть свой Instagram

Вот уже много лет подряд в городе Минусинске проходит великий фестиваль — День помидора. Скучно, банально и не интересно. Но если в историю добавить немного романтики и секса- получится нечто особенное.

//Общество

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

Утром в понедельник, 19 августа, авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам самолета А321, который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Подмосковье.

//Новости партнеров

//Общество

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании. Россельхознадзор в московском аэропорту Внуково не пропустил в Россию насекомых из Великобритании.

//Происшествия

Туристку из Индии обокрали на Красной площади в Москве

Туристку из Индии обокрали на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве обокрали туристку из Индии. Соответствующую информацию днем в понедельник, 19 августа, предоставил журналистам осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

//Шоу-бизнес

СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем

СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем

В понедельник, 19 августа, в СМИ появилась информация о том, что бывшая солистка популярной группы t.A.t.U Лена Катина разводится с супругом – словенским музыкантом Александром Кузмановичем.

//В мире

Крах банка вызывает чувство удовольствия у латвийской элиты

Крах банка вызывает чувство удовольствия у латвийской элиты

В Латвии закрыли очередной банк. Им стал PNB banka! В народе этот банк называли «банком пенсионеров». Основные клиенты – пенсионеры. Сегодня большинство из них должны были получить свои пенсии. Их нет.

//Общество

В Лондоне показали коллекцию нижнего белья для детей-трансгендеров. Маргарита Симоньян прокомментировала новинку

В Лондоне показали коллекцию нижнего белья для детей-трансгендеров. Маргарита Симоньян прокомментировала новинку

В Лондоне показали коллекцию нижнего белья, в том числе трусиков, для детей-трансгендеров. Новость о дизайнерских детских трусах прокомментировала известная журналистка Маргарита Симоньян.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости СМИ2

//Общество

Православные активисты заставили парня раздеться. Им не понравилась надпись на его майке

Православные активисты заставили парня раздеться. Им не понравилась надпись на его майке

Православные активисты с особым воодушевлением отчитались в Сети о том, что они раздели молодого парня в Новосибирске. Им не понравилась надпись на его майке и они привели сотрудников полиции

//Наука

Археологи воссоздали лицо женщины-друида эпохи неолита

Археологи воссоздали лицо женщины-друида эпохи неолита

Антрополог из университета Дэнди Карен Флеминг обнародовала результаты своей работы. Ей удалось создать лицо женщины, которая жила за пять тысяч лет до нашей эры. Тогда на планете был еще бронзовый век.

//В мире

Жена Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая в Киеве

Жена Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая, который ей в понедельник, 19 августа, предложили в рамках торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

//Общество

На Москву надвигается жара

На Москву надвигается жара

Жара стремительно надвигается на Москву. Синоптики сообщают, что уже в грядущий вторник, 20 августа, в столицу вернется по-летнему теплая погода, которой жители и гости города так долго ждали.

//Шоу-бизнес

Пугачева призвала мужа думать о «зарабатывании капусты» и пригрозила

Пугачева призвала мужа думать о «зарабатывании капусты» и пригрозила

Алла Пугачева призвала своего мужа Максима Галкина думать о «зарабатывании капусты» и пригрозила. Смешной архивный ролик появилась на фанатской страничке в Instagram Аллы Борисовны.

//Здоровье

Шесть предупреждающих о сердечной недостаточности симптомов раскрыли эксперты

Шесть предупреждающих о сердечной недостаточности симптомов раскрыли эксперты

Эксперты в области здравоохранения перечислили шесть сигналов организма человека о сердечной недостаточности. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

//Новости МирТесен

//Здоровье

Медики назвали блюдо, которое борется с облысением

Медики назвали блюдо, которое борется с облысением

Кухня Южной Кореи помогла ученым найти способ решения проблем лысых людей. Исследователи нашли блюдо, от которого на голове начинают расти волосы.

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//Происшествия

Психиатр оценила поведение подозреваемого в расправе над семьей под Ульяновском

Психиатр оценила поведение подозреваемого в расправе над семьей под Ульяновском

Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова оценила агрессивное поведение подростка, который подозревается в расправе над собственной семьей под Ульяновском.

//Общество

Директор по развитию благотворительного фонда «Близко к сердцу»: «Государство – это мы сами»

Директор по развитию благотворительного фонда «Близко к сердцу»: «Государство – это мы сами»

11 августа в селе Максимиха в Бурятии состоялся второй международный марафон «Чистый Байкал». Главная цель забега – привлечение внимания людей со всего мира к проблеме загрязнения озера.

//Шоу-бизнес

Названы наставники второго сезона шоу "Голос-60+"

Названы наставники второго сезона шоу "Голос-60+"

Народные артисты Лев Лещенко и Михаил Боярский, певицы Пелагея и Валерия, стали наставниками второго сезона музыкального шоу "Голос-60+". Боярский и Валерия - дебютанты.

//В мире

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Внутреннее развитие Украины является ее главным оружием против Российской Федерации. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил киевский дипломат Сергей Корсунский.

//Здоровье

Ученые нашли место нахождения совести у человека

Ученые нашли место нахождения совести у человека

Исследователи Оксфорда провели серию экспериментов. В результате опытов было обнаружено место, где находятся переживания, связанные с совестью.

//Экономика

Украина оказалась крупнейшим должником России

Украина оказалась крупнейшим должником России

Официальный Киев на втором месте после Белоруссии в списке должников. Агентство РБК составило топ-5 стран, задолжавших России.

//В мире

Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве

Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве

Утром в понедельник, 19 августа, в Киеве начались переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее сегодня израильский политик прибыл на Украину.

//Происшествия

Родственница подростка, расправившегося с семьей, назвала возможную причину трагедии

Родственница подростка, расправившегося с семьей, назвала возможную причину трагедии

Родственница подростка, расправившегося со своей семьей в Ульяновской области, рассказала о возможных причинах трагедии. Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 19 августа, в селе Патрикеево.

//Спорт

Светлана Кузнецова проиграла в финале теннисного турнира в США, но вернулась в первую сотню WTA

Светлана Кузнецова проиграла в финале теннисного турнира в США, но вернулась в первую сотню WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла победить американку Мэдисон Киз в финальном матче турнира в Цинциннати (США). После этого турнира россиянка вернулась в первую сотню рейтинга WTA.

//В мире

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В интернете опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил Украины по двум позициям ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале избранного в Верховную Раду волонтера Юрия Мысягина.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
3

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
4

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
5

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры