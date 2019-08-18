Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»
18 августа 2019, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков не оставил незамеченным недавнее заявление постпреда Украины при Совете Европы о том, что страна постепенно теряет главные признаки государственности.
По мнению Пушкова, слова Дмитрия Кулебы стали «редким моментом просветления» среди украинских политиков. Парламентарий отметил, что Киеву стоило бы обратить внимание на свою страну, а не продолжать «войну» с Россией, передаёт РИА Новости.
«Вот и займитесь наконец Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое», - заявил Пушков.