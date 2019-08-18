Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

Российский сенатор Алексей Пушков не оставил незамеченным недавнее заявление постпреда Украины при Совете Европы о том, что страна постепенно теряет главные признаки государственности.

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

По мнению Пушкова, слова Дмитрия Кулебы стали «редким моментом просветления» среди украинских политиков. Парламентарий отметил, что Киеву стоило бы обратить внимание на свою страну, а не продолжать «войну» с Россией, передаёт РИА Новости.

«Вот и займитесь наконец Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое», - заявил Пушков.