Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма
15 августа 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.
"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях <…> будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права", - написал он в Facebook.
Кроме того, он заявил о создании специальной группы, которая будет заниматься вопросом возвращения Крыма и территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, уже определены несколько основных шагов.