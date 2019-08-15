Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

В команде резидента Украины Владимира Зеленского заявили о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замруководителя офиса главы Незалежной Руслан Рябошапка.

"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях <…> будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права", - написал он в Facebook.

Кроме того, он заявил о создании специальной группы, которая будет заниматься вопросом возвращения Крыма и территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, уже определены несколько основных шагов.