Поклонская прокомментировала реакцию Киева на поездку Путина в Крым

Российский депутат Наталья Поклонская уверена, что Киев понимает абсурдность своих протестов из-за поездки президента России Владимира Путина в Севастополь.

В субботу, 10 августа, Владимир Путин посетил международное байк-шоу в Севастополе, передаёт РИА Новости. Депутат Госдумы считает, что власти Украины понимают абсурдность и бесполезность своих действий, однако продолжают выражать протесты из-за визитов высших российских должностных лиц на территорию Крымского полуострова.

«Такое ощущение, что МИД Украины, в очередной раз заявляя о своем "решительном протесте", смеется в сторонке, нервно покуривая сигаретку от абсурда таких высказываний, и относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений», - сказала Поклонская.