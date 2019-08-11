В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов
11 августа 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек оценил протест Министерства иностранных дел Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым на международное байк-шоу. По его мнению, "ноты протеста украинской стороны - это работа на мусорную корзину".
"Ноты протеста украинской стороны - это работа "на мусорную корзину". Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", - передаёт слова депутата РИА Новости.
По его словам, насколько серьёзно Украина воспринимает свои заявления - большой вопрос. Бальбек отметил, что написание подобных протестом стало неким ритуалом.
Депутат добавил, что "все возмущения извне не принимаются и игнорируются".
"... наш президент посетил Крым - Киев написал ноту. Все довольны: президент России - видами Крыма, МИД Украины - проделанной работой...", - заключил он.