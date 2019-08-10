Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что для него мечта получить назначение на данную должность. Дипломат очень рад, что приехал в "родную и соседнюю страну".

"Быть послом Китая в России - это большая мечта для каждого русиста Китая", отметил он.

Посол заявил, что испытывает чувство большой ответственности за отношения, которые будут складываются между Россией и Китаем. По его словам, взаимоотношения двух стран очень важны для сохранения мира и стабильности в глобальном масштабе, а также для выведения взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень.

"Будем вместе работать, направлять совместные усилия для сближения отношений между нашими государствами, между нашими народами и реализовывать договоренности между нашими лидерами", - передаёт слова Ханьхуэйя РЕН ТВ.