Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России
10 августа 2019, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что для него мечта получить назначение на данную должность. Дипломат очень рад, что приехал в "родную и соседнюю страну".
"Быть послом Китая в России - это большая мечта для каждого русиста Китая", отметил он.
Посол заявил, что испытывает чувство большой ответственности за отношения, которые будут складываются между Россией и Китаем. По его словам, взаимоотношения двух стран очень важны для сохранения мира и стабильности в глобальном масштабе, а также для выведения взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень.
"Будем вместе работать, направлять совместные усилия для сближения отношений между нашими государствами, между нашими народами и реализовывать договоренности между нашими лидерами", - передаёт слова Ханьхуэйя РЕН ТВ.