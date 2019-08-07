В команде Зеленского заговорили о конфликте с Западом

Украине нужно прекратить играть роль жертвы и стать «взрослой» страной. Об этом заявил секретарь украинского Совбеза Александр Данилюк. Он рассказал о разногласиях с западными странами, которые появились у Украины.

Само заявление стало ответом на давление Соединенных Штатов. Официальный Вашингтон пытается продавить Киев по целому ряду вопросов. В первую очередь речь идет о кадровых назначениях. Кроме того, Соединенные Штаты пытаются разрулить ситуацию с делом бывшего вице-президента САШ Джо Байденом.

«Мы сильная страна», — заявил Александр Данилюк, комментируя новый подход команды Зеленского к принципам международной политики: «Мы имеем стратегическое значение в регионе и можем, и должны быть надежным партнером для наших стратегических партнеров. Мы должны чувствовать себя субъектом, а не объектом».

При Порошенко Украина плелась в фарватере американского влияния. Принцип политического маятника, при котором внешнеполитический курс страны резко меняется, может оказать медвежью услугу. Сейчас Украина — политически очень слабый игрок на международном поле. Это России бесполезно грозить кулаками и пытаться болезненно ударить. В случае с Украиной Соединенным Штатам достаточно просто нахмурить брови, чтобы в экономике этой страны случился коллапс.