Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

"Я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня, 6 августа, возле Павлополя в результате обстрелов погибли четверо украинских военных. По словам главы Украины, инцидент направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса.



