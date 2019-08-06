Болтон угрожает России санкциями за поддержку Мадуро

США могут ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают власти Венесуэлы и президента Николаса Мадуро в частности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует ее финансы: "Не повышайте ставки в заранее проигранном пари", - предостерег Болтон на Международной конференции по ситуации в Венесуэле.

По его словам, для американцев сейчас пришло время действовать настойчиво и отрезать руководство Венесуэлы от международного финансирования и "ускорить мирный демократический переход" в стране.