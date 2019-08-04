В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Об этом в воскресенье, 4 августа, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Безусловно, доведем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - сказала она.

По ее словам, посольство США было вовлечено в протестную деятельность. В публикации содержалась просьба не ходить по указанным местам маршрута, однако в 90% информации содержался призыв к участию в акции.

Что касается Германии, официальный представитель российского МИДа заявила, что немецкое СМИ "Дойче велле" и вовсе опубликовало ничем не прикрытый призыв выйти на несанкционированную акцию в субботу, 3 августа.