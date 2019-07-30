Украине необходимо разработать и взять на вооружение такие ракеты, которые были бы способны поражать цели в России. Такое мнение выразил ветеран СБУ генерал-лейтенант Василий Богдан.

Поводом для данного заявления стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Богдана, сказанным в интервью одному из изданий, оно "развязало Украине руки".

"Конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Петербург", - вот что, по мнению генерала, требуется Незалежной.

После приостановки участия США и России в ДРСМД Украине ничто не мешает работать в этом направлении. Кроме того, Богдан считает, что Киев также может рассчитывать на помощь союзников и партнеров по проукраинской коалиции.