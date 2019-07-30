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Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

30 июля 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"В соответствии с конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам", - отмечается в сопроводительных документах.

Дно и недра делятся соседними странами на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. Также обязателен учет экологического фактора.

Конвенция была подписана 12 августа 2018 года по итогам Пятого Каспийского саммита главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Работа над документом велась с 1996 года, проект был окончательно согласован в декабре 2017-го.

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