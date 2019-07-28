В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым. МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым





Свою точку зрения депутат высказал в беседе с RT. По его словам, он и его коллеги надеялись, что новый президент Украины подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Однако данный протест означает иное.

Действия Киева, по мнению Морозова, говорят о том, что украинское руководство до сих пор идет по пути конфронтации с Россией, а заявления украинских властей "даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают".