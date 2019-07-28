Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина
28 июля 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента России Владимира Путина.
В воскресенье на здании появился плакат, на котором запечатлено рукопожатие главы правительства еврейского государства с главой РФ Владимиром Путиным. Фото опубликовала пресс-служба партии премьера в Twitter.
Кроме того, на штаб-квартире появились аналогичные плакаты с рукопожатиями лидера партии - нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху - с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Putin-Trump-Modi. Likud headquarters today pic.twitter.com/KRDWZbNyWk— Tal Shalev (@talshalev1) 28 июля 2019 г.