МВД привело данные об участниках несогласованной акции в Москве. В центре столицы собрались 3,5 тысячи человек

В МВД привели данные об участниках несогласованной акции в центре Москвы на Тверской улице в субботу, 27 июля, принимают участие порядка трёх тысяч 500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров.

"Мы без оружия!" скандируют люди на митинге в Москве. ОМОН выдавливает людей с Тверской. Задержаны более 260 человек

Представители московской полиции уточнили, что журналисты и блогеры ранее проинформировали о своем участии в освещении акции, - передает АГН "Москва".

На несанкционированной акции за нарушения общественного порядка задержаны 295 человек. Большинство задержанных не являются жителями Москвы.

В прокуратуре и полиции Москве накануне предупреждали граждан о незаконности массового несогласованного мероприятия на ул. Тверская и предостерегли от участия в нем. Власти Москвы также призвали горожан не принимать участие в акции, которая не разрешена.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя призывы к участию в несогласованной акции, заявил, что порядок в столице будет обеспечен в соответствии с законом, - передает RT.