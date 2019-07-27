Трамп свалил всю вину за вражду с Россией на одного человека

Американский президент Дональд Трамп рассказал о напряжённых отношениях между Вашингтоном и Москвой. По словам лидера Соединённых Штатов, обстановку накаляют действия одного человека.

Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США стало причиной размолвок между Москвой и Вашингтоном. По мнению президента США, других причин для вражды между Америкой и Россией нет, передаёт РИА Новости.

Говоря о расследовании Мюллера, Трамп сказал: «Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами».

Примечательно, что ранее Трамп не единожды заявлял, что стал первым президентом США, который провёл настолько жёсткую политику в отношении России.