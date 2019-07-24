Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований. Ранее сообщалось, что в отношении политика на текущий момент заведены уже девять уголовных дел. Госбюро расследований Украины вызвало на допрос Петра Порошенко

Порошенко попросил Госбюро допросить его раньше назначенного срока. Ему ответили, что не обязательно было приходить лично: его адвокаты могли связаться со следователем и напрямую согласовать перенос даты допроса.

При этом, в ГБР Украины не только выразили недоумение в связи с просьбой бывшего украинского лидера перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, из-за грядущего отпуска, но и отказались выполнить его просьбу.

Директор ГБР Роман Труба отметил, что не станет вмешиваться в ход расследования: "Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос".