Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
24 июля 2019, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований. Ранее сообщалось, что в отношении политика на текущий момент заведены уже девять уголовных дел.
Порошенко попросил Госбюро допросить его раньше назначенного срока. Ему ответили, что не обязательно было приходить лично: его адвокаты могли связаться со следователем и напрямую согласовать перенос даты допроса.
При этом, в ГБР Украины не только выразили недоумение в связи с просьбой бывшего украинского лидера перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, из-за грядущего отпуска, но и отказались выполнить его просьбу.
Директор ГБР Роман Труба отметил, что не станет вмешиваться в ход расследования: "Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос".