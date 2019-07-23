В Совфеде отреагировали на новое обвинение ФБР США России во вмешательстве в выборы

Член Совета Федерации Олег Морозов оценил заявление директора ФБР Соединённых Штатов Кристофера Рэя о том, что Россия продолжает вмешиваться в выборы страны. По его словам, американские силовики чувствуют себя комфортнее, когда делают Россию страшнее.

"Уже и Трамп, и многие другие американские политики говорили прямо противоположное - что нет никаких «следов», подтверждающих реальность вмешательства. Чем страшнее Россия, тем комфортнее себя чувствуют американские силовики. Когда политики на эту тему замолкают, её сразу же подхватывают силовики, потому что они являются главными выгодополучателями темы о необходимости противодействовать вмешательству", - передаёт слова сенатор RT.

Морозов добавил, что такие заявления делаются для того, чтобы продолжать "накачивать мускулы" военных ведомств США, которым за эту платят деньги из бюджета.