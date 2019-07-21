Зеленский назвал качества, необходимые премьеру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра страны. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает "Интерфакс".

"Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь политического прошлого. Я бы хотел, чтоб это был абсолютно независимый человек", - сказал глава украинского государства.

По словам Зеленского, премьер-министром страны в будущем должен стать тот кандидат, который никогда не занимал должность ни премьер-министра, ни спикера Верховной рады, ни лидера какой-либо парламентской фракции.