Голосование по избранию депутатов в парламент Украины началось утром в воскресенье. Избирательные участки открылись в 08:00 (время совпадает с московским) в 199 округах государства. СМИ: партия Владимира Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.

Всего в парламенте будет 424 депутата. Это на 26 человек меньше, чем положено по Конституции, потому что выбора не проводятся в Крыму, Севастополе и в регионах Донбасса. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Отметим, избирательные участки в дипломатическом представительствах украинского государства в Российской Федерации открыты не были, российские наблюдатели также были ранее отстранены от работы в ходе данного голосования.