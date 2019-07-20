Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
20 июля 2019, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии. Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка", - сказал он, отметив, что "за" проголосовали восемь немецких депутатов, включая главу делегации ФРГ.
Решение вернуть России право голоса в ПАСЕ дипломат назвал "разрушительным". По его словам, менно Андреас Ник и его коллеги повинны за причинение ущерба, унижение и самоотречение столь важного европейского института.