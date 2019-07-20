Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск сроком на 28 дней. Ее последняя официальная встреча запланирована на 20 июля, после чего политик отправится отдыхать в Альпы. Меркель вновь пришлось прослушать гимн сидя

Сообщается, что она намерена прочитать книгу "Дрожащая женщина" Сири Хустведта. В книге речь идет о женщине, страдавшей от приступов дрожи, схожих с теми, которые преследуют саму Меркель в последнее время.

Напомним, не так давно врачи нашли у Меркель редкую и почти неизученную болезнь - ортостатический тремор. Из-за этого у немецкого канцлера за последний месяц происходило уже несколько приступов дрожи.