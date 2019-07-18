Ущемление по языковому принципу на Украине является «шикарнейшим козырем» Российской Федерации в отношениях с Киевом. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

Некоторое время назад Москва инициировала проведение заседания Совбеза ООН, посвященное вступлению в силу на Украине «мовного закона». Богдан Безпалько отметил, что ущемление по языковому принципу постоянно используется дипломатами. Это «шикарнейший козырь», который Россия может задействовать в течение десятилетий, процитировало аналитика издание «Украина.ру».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский конфликтолог Григорий Перепелица призвал устраивать «котлы» для российских военных.