Путин и Лукашенко посетили монастырь на Валааме

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на Валаам. По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Лидерам двух стран рассказали о реставрации обители. В частности, осенью планируется завершить восстановление зданий Зимней гостиницы. Также Путин и его белорусский коллега поприсутствовали на службе, сообщает БелТА.

Президенты подошли к мощам Сергия и Германа - основателей Валаама, мощам Антипа Валаамского, иконе Валаамской Божьей Матери. Возле иконы президенты и младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко зажгли свечи.

О жизни обители и реставрации монастыря главам государств рассказал настоятель монастыря епископ Троицкий Панкратий. Сейчас братия насчитывает около 300 человек. Посещают Валаам каждый год до 100 тысяч паломников и туристов.