Путин поздравил Меркель с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в среду, 17 июля, в телефонном разговоре поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с юбилеем. Немецкому политику сегодня исполнилось 65 лет. В Кремле подчеркнули, что в рамках состоявшейся беседы российский лидер тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с этой знаменательной датой. Владимир Путин также направил ей телеграмму, передает РИА "Новости"

Напомним, в последнее время многих беспокоит состояние здоровья Меркель. Уже несколько раз канцлер начинала неудержимо дрожать во время официальных мероприятий.