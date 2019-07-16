Совет ЕС требует от РФ признать вину в крушении малазийского Boeing

Совет ЕС призвал российские власти взять на себя ответственность за сбитый в 2014 году МН17 в небе над Донбассом. А кроме того, анонсировал уголовные дела против обвиняемых в катастрофе.

"ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 16 июля, на официальном сайте организации.

ЕС выразил "полную уверенность в независимости и профессионализме судебных структур" и поприветствовал возбуждение уголовных дел в отношении 4 человек, обвиненных в причастности к падению самолета.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.