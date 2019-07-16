Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на статью CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж встречался с "хакерами мирового уровня" и с руководством российского канала, в том числе с главой Лондонского бюро RT Николаем Богачихиным. По словам Симоньян, канал нашёл "инфобомбу" про её тайные связи.

"Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа»...У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила", - написала главный редактор в своём Telegram, передаёт RT.

Маргарита Симоньян добавила, что "чего ему туда только не носили". По её словам, Ассанж вёл программу на канале, а вести без специальных средств её сложно.

"Чумовая была программа. Сами нагуглите?", - предложила она.

Ранее CNN сообщил, что летом 2016 года Ассанж несколько раз встречался с "хакерами мирового уровня" и с руководством RT, в том числе с главой Лондонского бюро телеканала Николаем Богачихиным. По данным ЦРУ, журналист приносил в посольство Эквадора флешку.