Валерий Гартунг: «Успешно работаю в Госдуме, губернатором быть не хочу»

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливая Россия» Валерий Гартунг встретился с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». На встрече он рассказал о том, каким образом его партия будет принимать участие в предстоящих выборах.

Напомним, 8 сентября состоится единый день голосования, в этот день в Челябинской области пройдут выборы губернатора и выборы глав органов местного самоуправления.

На минувшей партийной конференции «Справедливой России» было решено поддерживать на выборах губернатора кандидатуру Алексея Текслера. По словам Валерия Гартунга, им удалось найти общий язык сразу же после назначения главы региона.

- Алексей Текслер одобрил все наши инициативы, - сказал депутат. - Именно поэтому мы решили поддерживать его. Себя я не вижу в роли губернатора, нет такого желания, я хорошо работаю в Госдуме, не хочется терять свои позиции.

Валерий Гартунг также отметил, что справедливороссы будут стремиться получить как можно мандатов на муниципальных выборах. Свои кандидатуры выдвинули 127 партийцев, также «Справедливая Россия» поддержит и самовыдвиженцев.